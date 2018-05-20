На Большой Охте разбилась девушка

Девушка получила тяжелейшие травмы, упав с высоты в Красногвардейском районе Петербурга. Спасти в больнице её не успели.

Как стало известно «Фонтанке», скорая забрала пострадавшую из-под окон дома 62 на Свердловской набережной ранним утром 19 мая. Предполагается, что она выпала из окна последнего, восьмого этажа. В крайне тяжелом состоянии девушку доставили в больницу. Врачи диагностировали травмы головы, груди, рук и ног, с жизнью они оказались не совместимы.

Через два часа 26-летняя пациентка скончалась. Обстоятельства её смерти выясняют сотрудники правоохранительных органов.