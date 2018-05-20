Сарри не заинтересован в «Зените», несмотря на зарплату 9 млн евро в год

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри пока не горит желанием переходить в «Зенит». Как сообщил накануне портал Football Italia, итальянского специалиста не мотивирует даже зарплата в размере 9 миллионов евро в год, которую ему готовы предложить в Петербурге.

Сам Сарри больше склоняется к переходу в «Челси».

Ранее сообщалось, что «Зенит» проявляет интерес к главному тренеру сборной Колумбии Хосе Пекерману.

Напомним, ранее «Зенит» и бывший главный тренер Роберто Манчини договорились о расторжении контракта без выплаты компенсаций. Под руководством Манчини петербургский клуб показал худший за 10 лет результат, заняв пятое место в чемпионате России.