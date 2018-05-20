В Петербурге у мёртвого мужчины нашли записку о любви

Жителя Карелии нашли мёртвым в Красносельском районе Петербурга. Обнаружилось также послание любимой и собственная характеристика.

Как стало известно «Фонтанке», 19 мая, в половине двенадцатого утра, погибшего неподалёку от бывшей дачи Миниха на улице Чекистов, 19, заметила прохожая. Подойти к мужчине, который «стоял» на железнодорожной конструкции, она не рискнула и вызвала полицию. В указанном месте сотрудники нашли повешенного 33-летнего жителя Карелии.

У погибшего при себе была записка с признанием в любви и нелестным для себя постскриптумом. Проводится проверка.