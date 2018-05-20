В Челябинске врачи спасли от самосуда виновника смертельного ДТП

Врачи спасли от самосуда толпы виновника ДТП со смертельным исходом в Челябинске. Водитель BMW X6, по свидетельству очевидцев, был нетрезв.

Как сообщает «Первый областной», авария произошла утром 20 мая на пересечении улиц Комарова и Салютной. Мужчина за рулем BMW на огромной скорости проехал перекресток, оказался на встречке и протаранил Lada Vesta и Skoda Octavia. Водитель Vesta погиб на месте. Другие участники аварии, по предварительным данным, не пострадали.

На место прибыли сотрудники ГИБДД, медики и спасатели. Шокированные очевидцы попытались устроить самосуд, но водителя BMW оперативно увели в карету скорой помощи. «Он у заборчика сидел сначала, потом встал и, шатаясь, пошел с медиками, сразу было видно, что он пьян, люди кричали, чтоб наказать его, а медики быстренько увели его в карету скорой помощи. В авто виновника они втроем ехали все пьяные, все живы и здоровы, два парня и девушка», — рассказали очевидцы.

Погибшего водителя Vesta из автомобиля извлекли спасатели. Пассажиров с ним не было. По словам свидетелей, рядом стояло детское кресло.

Происшествие попало на камеры наблюдения. Обстоятельства происшествия устанавливаются.