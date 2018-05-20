Финляндия и Белоруссия вошли в топ стран для операций с криптовалютами

Две соседние с Россией страны вошли в 10 лучших государств Европы, которые положительно относятся к криптовалютам и проектам по блокчейну. Об этом сообщается в исследовании BlockShow Europe 2018.

Лучшим направлением для операций с криптовалютами стала Швейцария, где свои штабы открыли несколько проектов Ethereum Foundation, Tezos, Dfinity, Bancor, ShapeShift. Из плюсов этой страны в исследовании отмечаются стабильность, предсказуемость и децентрализованная политическая система. Кроме того, власти Швейцарии разрешают оплачивать взносы биткоинами.

На втором месте – Гибралтар, а замыкает тройку Мальта. Далее идут Великобритания, Дания, Германия, Португалия, Нидерланды. Замыкают десятку лучших Финляндия и Белоруссия. Суоми, как отмечается в исследовании, обладает благоприятной атмосферой для развития криптопроектов, однако власти страны пытаются ввести строгие правила в эту сферу. Белоруссия попала в список из-за нулевой ставки налога, введенной до 2023 года