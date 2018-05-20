В Ижевске полицейский застрелил мужчину за атаку с ножом

Мужчина набросился с ножом на полицейского в Ижевске. В ответ правоохранитель открыл огонь и застрелил нападавшего на месте.

Как сообщили 20 мая в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Удмуртской Республике, инцидент произошел накануне в 19:00 (18:00 мск). У дома 46 по улице Дзержинского внимание полицейского привлек мужчина, кативший велосипед. Мужчину попросили остановиться, чтобы проверить серийный номер двухколесного транспорта на розыск. Тот отреагировал неожиданно. Выхватив нож, мужчина ударил полицейского в левое бедро и левую руку. Правоохранитель ответил выстрелами в воздух из табельного оружия, после чего выстрелил в нападавшего, который скончался на месте.

Полицейский был госпитализирован.

Выяснилось, что 37-летний мужчина был ранее судим.

По факту возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.