На Грибоедова перевёртыш ждет эвакуатора

Легковой автомобиль не вписался в поворот в центре Петербурга утром 20 мая. Опрокинувший машину водитель отделался малой кровью.

По информации «Фонтанки», в десять утра перевертыш уже мешал проезду на набережной канала Грибоедова. По всей видимости, водитель «Хонды» не справился с поворотом со Спасской, натолкнулся на препятствие и опрокинулся на крышу рядом с домом №44. Судя по виду, водитель воскресным утром был нетрезв. С ободранной рукой рядом с покорёженной машиной он ждёт эвакуатора. Автомобилисты в это время аккуратно стараются объехать «Хонду», занимающую и без того неширокую проезжую часть.