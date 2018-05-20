В Выборгском заливе поселился кит

Нетипичного для водоёмов Ленинградской области обитателя заметили под Выборгом. Сомнения шокированных свидетелей в видовой принадлежности развеял характерный фонтан, поднимающийся над поверхностью воды.

Как сообщили в паблике «ВКонтакте» «Интересный Выборг», редкого гостя заметили в районе порта Высоцк в начале четвёртого вечера 19 мая. «Не пил, не курил, это реально настоящий кит», – написал автор видео. Камера поймала фонтан водяного пара и воздуха, который вздымался ближе к каменистому берегу. Полностью нового обитателя увидеть, конечно, не удалось, но на видео попала часть спины.

«Метров семь, а то и десять», – оценили размер свидетели, опознав горбатого кита. Животное плавало рядом с рейдовым буксиром чуть меньше получаса, а потом «красиво так пошел на фарватер, пуская фонтанчики, по своим китовым делам».

Потрясённые увиденным жители предположили, что смелый кит, который добрался до Выборгского залива – это Лотта. Так нарекли горбатого кита, неделю назад вызволенного из сетей в Ботническом заливе к западу от Финляндии. Спасённый по описанию тоже был 7-8 метров в длину.

В сообществе «Фонд друзей Балтийской нерпы» отметили, что и раньше получали восторженные заявления о заплывших в Финский залив китообразных. За последние годы свидетели находились неоднократно, но к их сенсациям относились скептически – снять увиденное на видео они не успевали.