Трамп перепутал имя жены в поздравлении

Президент США Дональд Трамп неправильно написал в Twitter имя своей жены, вернувшейся из больницы в Белый дом. Несмотря на то, что опечатка была оперативно исправлена, подписчики успели сделать скриншоты записи.

Подробности сообщает Lenta.ru со ссылкой на Hollywood Life.

«Прекрасно, что наша невероятная первая леди вернулась обратно в Белый дом. Мелани (Melanie) чувствует себя хорошо. Спасибо за ваши молитвы», — написал Трамп. При этом он допустил ошибку в имени — его супругу зовут Меланья (Melania).

«Кто такая Мелани?» «Трамп говорит, что Мелани в порядке. Прекрасно, всегда любил ее песни», — начали издеваться над президентом пользователи соцсети.

14 мая стало известно, что 48-летняя Меланья Трамп перенесла хирургическую операцию. Как заявили в офисе первой леди, ей провели процедуру эмболизации почек для лечения доброкачественного новообразования.

В декабре 2017 года читатели издания The Daily Telegraph назвали словом года опечатку Дональда Трампа в Twitter, которую признали неологизмом. За слово «covfefe», которого нет в английском языке, проголосовали 27 процентов посетителей издания.