Порошенко: «Северный поток — 2» кормит монстра

Целью газопровода «Северный поток — 2» является «уничтожение Европы», заявил президент Украины Петр Порошенко. Об этом глава государства написал в своей статье в ​Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Как пишет 20 мая РБК, статья Порошенко озаглавлена «Северный поток — 2» кормит монстра». В ней он называет согласие Германии на строительство и функционирование газопровода «исторической ошибкой». «[Северный поток — 2»] — сугубо геополитический проект Кремля, который не имеет ничего общего с экономическими и частными интересами, но направлен только на подрыв единства Европы, и в конце концов ее уничтожение», — пишет президент Украины.

Порошенко добавил, что «это всегда было идеологией энергетической политики Кремля». Он также назвал «Северный поток — 2» «совершенно ненужным газопроводом», который «свяжет Европу с тем, кто ее презирает», а альтернативой ему указал «поддержать тех, кто хочет объединиться с Европой». В заключение он назвал «Северный поток — 2» «катастрофическим шагом» и «кормлением монстра».

В начале мая в районе города Лубмин на севере Германии начались работы по возведению сухопутного участка газопровода «Северный поток — 2» и приемной станции. 15 мая начались подготовительные работы по прокладке газопровода в немецких территориальных водах. На данный момент полный комплект разрешений на прокладку «Северного потока — 2» выдали Германия и Финляндия. Процедуры завершающие согласование разрешений, продолжаются с Швецией и Данией, в территориальных водах которых пройдет маршрут «Северного потока — 2». В то же время власти Дании, заявив о невозможности остановить согласование, заявили о возможности его замедлить, а канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнула, что функционирование «Северного потока — 2» невозможно без транзита газа через территорию Украины. Еврокомиссия продолжает выступать против «Северного потока — 2» как «нарушающего энергетическую безопасность» Европы. США, в свою очередь, 17 мая пригрозили санкциями строящим газопровод европейским компаниям.

«Северный поток — 2», который после согласования всех процедур проложат по дну Балтийского моря, будет иметь протяженность более 1,2 тыс. км и станет самым длинным экспортным трубопроводом в мире. Его мощность составит 55 млрд куб. м в год. Основным потребителем перекачиваемого по нему газа станет Германия. Затраты на проект оцениваются в €9,5 млрд.