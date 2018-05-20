Принц Гарри подарил Меган Маркл кольцо принцессы Дианы

Британский принц Гарри подарил своей супруге Меган Маркл кольцо, принадлежавшее его матери принцессе Диане. Об этом 20 мая сообщает Daily Mail.

Кольцо с аквамарином, которое раньше носила принцесса Диана, журналисты заметили на Меган Маркл во время приема, организованного принцем Чарльзом в честь свадьбы сына.

Венчание принца Гарри и Меган Маркл состоялась днем 19 мая. На церемонию приехали 2,6 тысячи гостей, среди них певец Элтон Джон, американская телеведущая Опра Уинфри, теннисистка Серена Уильямс, актер Джордж Клуни, Виктория и Дэвид Бекхэмы, а также члены королевской семьи. Церемония обошлась королевской казне в £32 млн. За несколько часов до церемонии новобрачные получили от бабушки жениха, королевы Елизаветы II, титулы герцога и герцогини Сассекских.