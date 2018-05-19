Полиция Кронштадта добралась до макак
Полицейскими привлечен петербуржец, зарабатывающий в Кронштадте на обезьянах и попугае. Животных с птицей вернули владельцу, сдавшему их в аренду. Были и ветеринары по поводу африканской чумы.
По информации «Фонтанки», около 16 часов, 19 мая на улице Ленина в Кронштадте, где проходит праздник Дня города, полицейские проверили лицензию индивидуального предпринимателя, зарабатывающего на фотографировании гостей с попугаем и двумя макаками.
По данным «Фонтанки», выяснилось, что мужчина работал без разрешения, поэтому на него был составлен протокол о соответствующем административном нарушении.
Что касается обезьян и здоровенного разноцветного попугая, то участковый вручил их в руки петербуржцу, сдававшему орудия производства в аренду.