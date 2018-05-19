На границе с Финляндией разоружили водителя туристического автобуса

Окончание поездки в Финляндию петербургским туристам испортил водитель автобуса, который тоже не захотел оставаться без местного сувенира. На границе мужчину пришлось разоружать.

Как рассказали «Фонтанке» читатели, вечером 19 мая туристический Neoplan застрял на международном пункте пропуска «Светогорск» после экскурсии в Иматру от турфирмы «Ориента». Возвращение на родину сидевшим в салоне осложнил водитель автобуса, у которого нашли оружие.

В пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти подтвердили, что автобус с туристами был остановлен в половине шестого вечера. При детальном осмотре салона обнаружили спрятанный травматический пистолет. Оружие самообороны небольшой мощности водитель купил в одном из магазинов Финляндии. Выбравшего неподходящий сувенир мужчину отправили в режимное помещение, пятьдесят туристов оставили в ожидании другого транспорта. Ждать продолжают тридцать человек.

Международный маршрут обслуживает компания «Нарния». Экскурсию туристы приобрели в турфирме «Ориента», которая по субботам за 850 рублей организует однодневную поездку в Иматру. Там о застрявших на границе клиентах оказались не осведомлены.