"Фонтанка" объявила победителей викторины и квеста на Дне Финляндии

Около 8500 гостей, по оценкам организаторов, посетили первый в Петербурге День Финляндии. На семейном фестивале в креативном пространстве "Ткачи" 19 мая петербуржцы знакомились с традициями, культурой и кухней соседней страны, присматривались, куда можно отправиться на отдых или на учёбу.

"Фонтанка" устроила квест: участники должны были найти ответы на вопросы о Финляндии на полях фестиваля. Из нескольких сотен участников с заданием на максимум баллов справились10 человек, и лотерея определила двух счастливчиков. Раксана Мустафаева отправится на отдых в город Йоэнсуу, где его ждёт отель, посещение парка развлечений и ужин в одном из местных ресторанов. Лариса Сахарова сможет бесплатно изучать финский язык целый месяц.

Там же мы подвели итоги нашей онлайн-викторины: среди участников, сумевших дойти до уровня "Знаток Финляндии" по результатам теста, слепым методом была выбрана Ольга Смирнова. Летом девушку ждёт поездка на автобусе в город Котка на двоих с ночёвкой в отеле.

Организаторы заявили, что День Финляндии станет ежегодным. "Фестиваль превзошел ожидания по количеству гостей. Уже сейчас мы обсуждаем мероприятие на следующий год, точно будем брать площадку побольше", – прокомментировал "Фонтанке" директор по маркетингу в России туристичского представительства Финляндии Visit Finland Сергей Шкуров.