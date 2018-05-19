Шведы разгромили американцев в полуфинале чемпионата мира по хоккею

Шведские хоккеисты второй год подряд вышли в финал чемпионата мира, разгромив сборную США. В решающем матче они сыграют с победителем матча Канада — Швейцария

Как сообщает РБК, полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею между сборными Швеции и США завершился крупным поражением американцев со счетом 0:6. Встреча прошла 19 мая на «Роял Арене» в Копенгагене.

На 15-й минуте у шведов прошла атака с ходу. Голкипер сборной США Кит Кинкейд отразил бросок Филипа Форсберга с дальней дистанции, Якоб де ла Роуз навязал американским защитникам борьбу на пятачке, и Виктор Арвидссон с двух метров послал отскочившую к нему шайбу в ворота.

На 28-й минуте счет удвоился. Сборная Швеции отыграла три с половиной минуты в меньшинстве после двойного штрафа Адама Ларссона, попавшего клюшкой в лицо Чарли Макэвою, а затем отличилась в контратаке. Микаэль Баклунд перехватил шайбу в средней зоне, выкатился один на один, но переиграть Кинкейда не смог. При этом американский голкипер сыграл крайне неудачно, потеряв шайбу из виду и оставив ворота пустыми. Магнус Пяаярви оказался первым на добивании.

На 31-й минуте действующие чемпионы мира реализовали большинство. Джон Клингберг сделал передачу на пятачок от синей линии, Баклунд скинул шайбу на Патрика Хернквиста, который с близкого расстояния поразил ворота.

Еще через 11 секунд преимущество «Тре крунур» увеличилось до четырех шайб. Маттаис Янмарк получил передачу на ход от Рикарда Ракелля, убежал от Макэвоя, выскочил один на один с Кинкейдом и переиграл голкипера.

Главный тренер сборной США Джефф Блэшилл решил уже в середине третьего периода заменить голкипера на шестого полевого игрока. Прошло всего 19 секунд, и счет вырос до 5:0. Шведы перехватили шайбу, Арвидссон получил передачу от Мики Зибанежада и с правого края поразил пустые ворота, оформив дубль.

Окончательный счет был установлен за три минуты до финальной сирены. Адриан Кемпе добил шайбу с пятачка после наброса от борта в исполнении Баклунда, перехватившего шайбу в чужой зоне.