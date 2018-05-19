В Тверской области подростка обвиняют в убийстве приёмной семьи

В Тверской области подростка обвинили в убийстве приемных матери и бабушки. Убитая женщина воспитывала мальчика с двухлетнего возраста.

Как сообщил 19 мая Следственный комитет России, тела женщин 1937 и 1964 годов рождения обнаружили в подвале дома на улице Луговой деревни Сажино Конаковского района в среду, 16 мая . В тот же день задержали подростка.

По версии областного Следственного комитета, утром 6 мая мальчик поссорился с бабушкой. По предварительной информации, в ходе конфликта он схватился за топор и начал бить женщину по голове. Бросив топор, якобы продолжил бить пожилую женщину ножом в шею и в грудь. Бабушка скончалась на месте, после чего приемный внук перетащил тело в подвал. Вечером с работы вернулась мать, которая вскоре повторила судьбу своей матери и очутилась в том же подвале.

Суд арестовал подозреваемого в рамках уголовного дела о двойном убийстве. Следствие выясняет причины и условия, которые могли привести к двойному убийству. Расследование продолжается.