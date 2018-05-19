Роскомнадзор рассказал, что заблокировал за неделю

Регулятор продолжает вычищать из Сети «зеркала» ранее заблокированных сайтов. Итогом работы за семь дней стали виртуальные клоны торрент-трекеров и онлайн-кинотеатров.

Как сообщает Роскомнадзор 19 мая на официальной странице в соцсети «ВКонтакте», за прошлую неделю реестр запрещённых сайтов пополнили 47 двойников пиратских ресурсов. Большинство пришлось на копии торрент-трекеров, 16 – на вариации онлайн-кинотеатра bigcinema. Также в черный список попали четырнадцать «зеркал» kinogo. Доступ к ним был ограничен на основании решений Минкомсвязи.

Всего за время действующего с 1 октября прошлого года «антипиратского» законодательства операторам связи было наказано забыть более чем о 1200 виртуальных копий ресурсов, ранее заблокированных за неоднократное нарушение авторских прав. Отчёт о проделанной работе Роскомнадзор сопроводил картинкой разочарованной королевы.