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19.05.2018 20:00

В Сирии строят курорты для туристов из России

В Сирии уже сейчас присутствуют российские туристы, специально для них ведется строительство курортной инфраструктуры. Об этом 19 мая рассказал посол Сирии в России Рияд Хаддад.

«В Сирии начинается строительство туристических объектов для россиян. Есть некоторые, которые работают, и даже сейчас есть туристы», — рассказал дипломат. Как пояснил посол, туристы в основном едут на отдых в прибрежные районы Сирии, на берег Средиземного моря. «Там обстановка лучше, чем в других местах. Основная масса туда едет», — цитирует Хаддада РБК со ссылкой на РИА Новости.

Основная часть прибрежных туристических объектов в Сирии до войны располагалась на территории провинции Латакия. В марте 2018 года министерство туризма Сирии о начале строительства трехзвездочной гостиницы «Golden Rose» в этом регионе. С целью привлечь инвесторов Дамаск предложил финансирование проекта на льготных условиях. Как передавало сирийское государственное агентство SANA, в отеле будут от 90 до 110 апартаментов, ресторан и магазины. Кроме того, министерство туризма Сирии презентовало планы строительства четырехзвездочного отеля в районе города Джебла.

Как заявлял глава ведомства Бишр Язиджи в августе 2017 года, Дамаск рассчитывает на помощь российских инвесторов в восстановлении туристической инфраструктуры. Язиджи также отмечал, что несмотря на продолжающиеся боевые действия в Сирию, в том числе и в столицу страны Дамаск, продолжают приезжать туристы из-за рубежа.


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