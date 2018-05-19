В Грозном установили личности всех напавших на церковь

Сотрудники правоохранительных органов идентифицировали всех боевиков, пытавшихся захватить прихожан в церкви Михаила Архангела в Грозном, и распределили роли. Об этом 19 мая рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем канале в Telegram.

Как сообщили Кадырову в МВД республики, трое преступников были из пригородов Грозного – двое из села Гелдаган, ещё один из посёлка Аргунский. Их руководителем называют уроженца «одного из соседних регионов», который официально не проживал на территории республики.

«Принимаются меры в целях установления возможных сообщников ликвидированных бандитов», – пишет глава Чечни. Никаких ограничений после случившегося в Грозном не ввели.

Четверо боевиков были уничтожены при попытке захватить прихожан церкви Михаила Архангела в центре Грозного. Кадыров заявил, что они могли действовать по приказу с территории одной из западных стран. Двое охранявших храм полицейских были убиты, двое получили ранения. Также погиб мужчина – его личность ещё не установлена. Следственный комитет расследует нападение по уголовному делу о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.