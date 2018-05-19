В Интернете обсуждают выражение лица бывшей девушки принца Гарри во время венчания
Выражение лица бывшей девушки принца Гарри во время церемонии венчания с американской актрисой Меган Маркл развеселило пользователей Интернета. Челси Дэйви рассталась с принцем в 2007 году, однако оказалась в числе приглашенных на церемонию в Виндзорский замок 19 мая.
Как сообщает Buzzfeed, зрители онлайн-трансляции уделили пристальное внимание реакции Челси.
«Когда твой бывший женится, а ты сидишь на свадьбе», — написал один из пользователей в Twitter.
When your ex gets married and you’re at the wedding pic.twitter.com/yXZJWK1v9O— Caroline Moss (@socarolinesays) 19 мая 2018 г.
«Новый мем», — добавила другая.
Prince Harry’s ex girlfriends face at the #RoyalWedding is a picture 😂#ItShouldHaveBeenMe pic.twitter.com/y1FveSBq6g— Samantha Quek (@SamanthaQuek) 19 мая 2018 г.
Как сообщали СМИ, Дэйви бросила принца Гарри из-за ревности, обнаружив в телефоне сообщения от поклонницы.
На свадьбу также была приглашена еще одна бывшая девушка принца - актриса Крессида Бонас, в отношениях с которой принц состоял в 2012 – 2014 годах.
Справка:
Венчание принца Гарри и Меган Маркл состоялась днем 19 мая. На церемонию приехали 2,6 тысячи гостей, среди них певец Элтон Джон, американская телеведущая Опра Уинфри, теннисистка Серена Уильямс, актер Джордж Клуни, Виктория и Дэвид Бекхэмы, а также члены королевской семьи. Церемония обошлась королевской казне в £32 млн.