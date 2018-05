В Интернете обсуждают выражение лица бывшей девушки принца Гарри во время венчания

Выражение лица бывшей девушки принца Гарри во время церемонии венчания с американской актрисой Меган Маркл развеселило пользователей Интернета. Челси Дэйви рассталась с принцем в 2007 году, однако оказалась в числе приглашенных на церемонию в Виндзорский замок 19 мая.

Как сообщает Buzzfeed, зрители онлайн-трансляции уделили пристальное внимание реакции Челси.

«Когда твой бывший женится, а ты сидишь на свадьбе», — написал один из пользователей в Twitter.

When your ex gets married and you’re at the wedding pic.twitter.com/yXZJWK1v9O