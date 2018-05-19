Кадыров рассказал подробности нападения на церковь в Грозном

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал боевиков, напавших на церковь в столице республики, «ублюдками без роду и племени». По его словам, одного из них идентифицировали.

«Их было четверо. Личность одного бандита установлена. Он проживал в пригороде Грозного в одном из посёлков», – написал Кадыров в своём Telegram-канале. Он рассказал, что нападение произошло после полудня 19 мая. Пытавшиеся проникнуть в церковь Михаила Архангела имели при себе стрелковое оружие, обрез, ножи, топорики и пластиковые бутылки с горючей смесью. Погибшие полицейские были сотрудниками управления МВД по Саратовской области и охраняли храм.

«Они мужественно встали на пути бандитов. Это были настоящие патриоты России, которые сорвали план незаметного и бесшумного проникновения в церковь», – написал глава Чечни и заявил, что уже дал поручение оказать помощь семьям погибших.

Священнослужители при нападении не пострадали. Кадыров отметил, что узнать в ещё одном погибшем своего прихожанина они не смогли. Четверо пытавшихся проникнуть в церковь боевиков были убиты, и так закончится любая попытка подорвать безопасность жителей республики, предупредил Кадыров.

«В Чечне мы восстановили мир и стабильность не для того, чтобы какие-то незаконнорожденные ублюдки без роду и племени нарушили покой наших граждан», – заявил он, добавив, что отрабатывается оперативная информация о том, что попытка захвата была предпринята по приказу «с территории одной из западных стран».

Следственный комитет республики возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. По информации ведомства, у убитых боевиков нашли ножи и гладкоствольное ружье.