«Единая Россия» приостановила членство депутата, давшего пощечину подростку

«Единая Россия» приостановила членство в партии депутата Андрея Одинцова, ударившего по лицу подростка. Об этом 19 мая сообщила пресс-служба партии.

«Подобное поведение недостойно взрослого человека, тем более если он представляет интересы людей во власти», — заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. Он подчеркнул, что поднимать руку на ребенка неприемлемо в любой ситуации.

«Действия Одинцова непедагогичны, это не язык, на котором допустимо разговаривать с молодежью», — добавил Турчак.

Ранее временный исполняющий обязанности руководителя исполкома пушкинского отделения «Единой России» Коба Паикидзе сообщил, что родители пострадавшего мальчика готовят документы в суд. Сам Одинцов ситуацию пока не комментирует.

Инцидент произошел 17 мая в селе Ельгидино в Пушкинском районе Московской области. Андрей Одинцов проверял работу подрядчиков на школьном стадионе. В это время на скамейке сидели двое мальчишек, которым депутат сделал замечание. Дети возразили, что не мешают ему работать. После этого Одинцов подошел к подросткам, один из которых спросил у него: «А что, вы меня ударите? За это есть уголовная статья». После этого он получил пощечину. Видеозапись инцидента опубликовало издание «Подмосковье сегодня».