В Германии мужчина открыл стрельбу и убил двух человек

Мужчина открыл стрельбу в населенном пункте Фехинген в федеральной земле Саар в Германии днем 19 мая. Погибли два человека, еще двое получили серьезные ранения, передает радиостанция Saarländischer Rundfunk со ссылкой на пресс-службу полиции.

Стрелка задержали на месте ЧП. Полиция воздержалась от подробностей, заметив лишь, что вероятнее всего имел место бытовой конфликт в семье. О личности и возрасте мужчины ничего не сообщается.

Выстрелы слышали в соседнем городе.