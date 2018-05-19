В результате нападения боевиков на церковь в Чечне погибли три человека

В Следственном комитете по Чеченской Республике возбуждено уголовное дело по факту попытки захвата заложников, которая произошла в Грозном 19 мая. Случившееся квалифицировали как посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Как сообщили в СКР, по предварительной информации, во время спецоперации по уничтожению боевиков в церкви Михаила Архангела были убиты трое – прихожанин и двое полицейских. Ещё два сотрудника получили ранения. Четверо боевиков уничтожены, их личности, а также личность погибшего мужчины устанавливаются.

«Первоначальные следственные действия и показания очевидцев дают основания полагать, что профессиональные действия сотрудников полиции, охранявших церковь, помогли предотвратить более тяжкие последствия нападения и избежать большего количества жертв», – говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что у убитых боевиков нашли ножи и гладкоствольное ружье.

Расследование дела продолжается. Статья 317 УК РФ под посягательством на жизнь сотрудников правоохранительных органов подразумевает как покушение, так и убийство в целях воспрепятствования их законной деятельности.