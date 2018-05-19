Боярский раскритиковал Уткина за «кладбище талантов»: Он забыт и никому не нужен

Болельщик петербургского футбольного клуба «Зенит», актёр Михаил Боярский раскритиковал комментатора Василия Уткина, назвавшего команду «кладбищем талантов».

В интервью радиостанции «Говорит Москва» Михаил Боярский рассказал, что Уткин в последнее время испытывает проблемы с трудоустройством.

«Ему не дают работы, потому что он забыт и никому не нужен», – сказал актёр.

Помимо этого, Боярский предостерёг комментатора от дальнейших громких заявлений.«Пока он не советует артистам, в какой театр идти, в каком фильме сниматься, пусть пока будет [на свободе]. Но когда он коснётся артистов – тогда нужно в психиатрическую», – добавил Боярский.

Ранее Василий Уткин высказался о возможном переходе полузащитника московского «Динамо» Александра Ташаева в петербургский футбольный клуб.

«Ташаеву, конечно, можно идти в другой клуб, но нужно понимать, что он должен идти к тренеру, который его хочет. Не в «Зенит», кладбище талантов», — сказал комментатор.

Хавбек Александр Ташаев находится в списке футболистов, которые будут готовиться к ближайшему чемпионату мира. В минувшем сезоне он провёл 28 матчей и забил 7 мячей. Также сообщалось, что на Ташаева претендует «Спартак».