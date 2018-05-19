Допинг-офицеры приехали на базу сборной России по футболу

Допинг-офицеры прибыли на базу сборной России по футболу в Новогорске для проверки игроков.

«Допинг-офицеры прибыли на базу сборной примерно в 9:30 утра. Было запрошено восемь футболистов сборной России», — цитирует пресс-атташе Российского футбольного союза (РФС) Игоря Владимирова Lenta.ru со ссылкой на ТАСС.

В Twitter российской команды отмечается, что российское антидопинговое агентство (РУСАДА) вместо запланированных восьми футболистов сборной России взяло пробы у пятерых игроков, так как троих из них — Романа Нойштедтера, Дениса Черышева, Владимира Габулова — официально не было на сборе.

Сборная России начала подготовку к домашнему чемпионату мира по футболу 18 мая. Мундиаль пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.