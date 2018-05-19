Москвичей попросили пересесть в автобусы из-за дождя

Автомобилистам в Москве порекомендовали пересесть на общественный транспорт из-за ухудшившейся погоды. Сообщение опубликовано в микроблоге Московского транспорта в Twitter.

«Дождь не утихнет до конца дня. Местами будет гроза и сильный ветер. Если вам нужно куда-то поехать сегодня, воспользуйтесь городским транспортом. Машину лучше оставить в гараже или в безопасном месте вдалеке от деревьев и рекламных щитов», — говорится в сообщении.

МЧС также выступило с предупреждением, что в некоторых районах Москвы ожидается сильный ветер: временами порывы могут достигать 12 – 17 метров в секунду.

Сильнейший ливень накрыл столицу накануне, 18 мая. В Москве за сутки выпало более 40 процентов месячной нормы осадков.