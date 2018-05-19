В ЦПКиО дебютировали черные тюльпаны

Ежегодный фестиваль тюльпанов открылся на Елагином острове в Петербурге 19 мая. Десятки тысяч цветов высаживали, вдохновившись эстетикой «Русских сезонов» Дягилева.

Как сообщили организаторы, гостей фестиваля ждут 160 тысяч тюльпанов ста тридцати сортов. Половину из них в парке высадили впервые, но главная премьера этого года – черные тюльпаны. Цветов с черно-фиолетовыми лепестками в мире выведено всего 15 сортов, в ЦПКиО имени Кирова можно увидеть три. Они высажены на центральной клумбе у Конюшенного корпуса.

Темой фестиваля в этом году стал балет и его воплощение в искусстве. Цветники высаживали так, чтобы передать мотивы эскизов Бакста, Бенуа, Рериха, Головина, Коровина. Также гостям обещан променад-концерт. Финал фестиваля назначен на воскресенье, 20 мая, но тюльпаны будут цвести ещё около двух недель.

Фестиваль тюльпанов проводится на Елагином острове в шестой раз. Ежегодно организаторы радуют новинками и расширяют площадь посадок. За шесть лет цветочный ковер вырос втрое и теперь покрывает три тысячи квадратных метров.