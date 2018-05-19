В Грозном боевики пытались захватить заложников в церкви Архангела Михаила

Боевики ворвались в церковь Архангела Михаила в Грозном и попытались захватить прихожан в заложники. Об этом 19 мая сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, в церковь проникли четыре человека. Всех уничтожили в результате спецоперации. Один из прихожан был ранен, участвующий в спецоперации полицейский погиб. Район рядом с храмом всё еще оцеплен, личности убитых устанавливают.

«Имеется оперативная информация, что приказ боевики получили из одной из западных стран», – цитирует Кадырова «Дождь» со ссылкой на «Интерфакс».