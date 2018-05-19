В исполкоме СНГ удивились отзыву представителей Украины: У нас их нет

Руководитель пресс-службы исполкома СНГ Владимир Никаноров 19 мая дал комментарий, после того как Украина заявила об отзыве своих представителей из всех органов организации.

Как пишет «Газета.ру» со ссылкой на РИА Новости, Никаноров заявил, что это не первый раз, когда те, кто представляет Украину, что-либо заявляют без дальнейших последствий.

«Задайте украинской стороне (вопрос): кого персонально они отозвали на этот раз? Дело в том, что в аппарате исполкома (СНГ) сейчас нет сотрудников от Украины», — заявил Никаноров.

Он добавил, что до 2014 года украинские представители занимали в организации «достаточно высокие должности», но потом власти Украины отозвали своих представителей, а новые не были назначены.

Об отзыве всех представителей Украины из уставных органов СНГ ранее объявил президент страны Петр Порошенко. Несмотря на это, формально Киев пока остается членом Содружества.