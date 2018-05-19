Петергоф открыл сезон фонтанов «Дворцовой сагой»

Весенний праздник фонтанов в музее-заповеднике "Петергоф" дал старт официальному открытию летнего сезона. Церемонию посвятили 100-летию музейной жизни пригородных резиденций императора.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, 19 мая летний сезон открыли мультимедийным представлением «Дворцовая сага». В представлении повествование вели от имени знаменитого историка искусств Александр Бенуа, который в восьми частях рассказал о жизни дворцов. Зрителям показали дореволюционную атмосферу и императорские балы, судьбу уже бывших резиденций после революции, разрушенные войной залы, их воссоздание и завершили хроникой движения статуи Самсона по Невскому проспекту в 1947 году.

В этом году традиционное торжество посвящено вековому юбилею музейной жизни бывших пригородных императорских резиденций Петербурга. Проект стартовал также в Царском Селе, Павловске и Гатчине.

#петергоф #нижнийпарк #petergof Публикация от Anya Avdeeva (@fiiore_chan) 19 Май 2018 в 5:14 PDT

С праздником петербуржцев и гостей поздравил губернатор Георгий Полтавченко, отметивший, что пригородные ансамбли обеспечивают Северной столице «туристический Оскар» – международную премию World Travel Awards.