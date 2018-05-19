В Волгограде задержали скорую, чтобы пропустить кортеж Матвиенко

Визит спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко в Волгоград получил широкий общественный резонанс в СМИ и социальных сетях после появления видео, на котором ради проезда одного из первых лиц государства на одном из перекрытых перекрестков несколько минут продержали скорую помощь.

Валентина Матвиенко посетила Волгоград 17 мая, чтобы проинспектировать подготовку к проведению матчей чемпионата мира по футболу. Спикер раскритиковала местные власти за непрезентабельные «замызганные» ларьки, а также крупные рекламные щиты, которые, по ее словам, «уродуют облик города».

Как пишет «Газета.ру», на пути из аэропорта и произошел инцидент, который снял на видео местный блогер Алексей Ульянов. Мужчина попал под перекрытие движения ради проезда кортежа спикера Совфеда и губернатора области. Он снял на камеру, как среди прочих, вынуждена была в течение примерно пяти минут ждать возможность проехать и машина скорой помощи. На опубликованном им видео видно, что через несколько минут ожидания к регулировщику подходит фельдшер, которая о чем-то с ним беседует. После проезда кортежа полицейский жезлом просит стоящую перед скорой машину съехать с дороги и пропускает медиков. Всем остальным пришлось постоять еще какое-то время, пока кортеж уедет подальше.

В пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области заявили, что после сообщений СМИ в ведомстве провели проверку, которая показала, что медики не везли пациента и не ехали на вызов.

«Правом предоставления преимущественного проезда пользуются машины специализированных служб, которые движутся с включенными маяками. На зафиксированном видео очевидно, что скорая не использовала проблесковые маячки. Поэтому не было и оснований для беспрепятственного проезда.

Как мы установили, фельдшер скорой помощи подходила к полицейскому и спрашивала у него, как долго будет перекрыто движение. У нее спросили, есть ли в машине больные и едут ли они на вызов. На это она ответила отрицательно. Весь простой составил меньше пяти минут. Что касается того, почему полицейский все же пропустил медиков раньше других, то здесь все просто. Это специализированная машина, и поэтому ее и пропустили», — заявила «Газете.Ru» официальный представитель ведомства Светлана Смольянинова.