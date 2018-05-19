В Петербурге массово сносят незаконные летние кафе и киоски. Как сообщили «Фонтанке» в комитете по контролю за имуществом (ККИ), всего к 19 мая демонтировали 10 веранд, 6 павильонов, 17 лотков и тележек.

В центре города разобрали веранды кафе «Жасмин», «Евразия», «Большая кухня» и «Квартирка» на Малой Садовой, террасу «Чайникофф» на Сенной площади и «Хочу харчо» на Садовой, 42. Возле Спаса на Крови, вдоль канала Грибоедова, а также на Невском проспекте убрали тележки и лотки. Как пояснили в комитете, часть предпринимателей стояли на участках вовсе без договоров, часть превысили допустимые размеры.

Также рейды по борьбе с нелегальной торговлей прошли в Приморском, Фрунзенском и Московском районах. Так, ККИ снес несколько павильонов на пересечении улиц Туристской и Оптиков, а также возле станции метро «Звездная». В Московском районе были разобраны летние кафе «Че-Дор» на Московском проспекте, 192, и «Маникен Пис» на Московском, 198.

В ККИ подчеркнули, что демонтажом занимаются не только его сотрудники, но и сами владельцы кафе и павильонов.