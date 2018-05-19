Знарку предлагают вернуться в сборную России

Федерация хоккея России (ФХР) предложила бывшему главному тренеру сборной России, главному тренеру петербургского хоккейного клуба СКА Олегу Знарку продолжить работу в качестве консультанта.

Как пишет Lenta.ru со ссылкой на ТАСС, контракт Знарка истекает 31 мая.

«На сегодня мы предлагаем ему быть консультантом тренерского штаба на дальнейший срок. Мы с ним хотим работать, не против этого», — заявил президент ФХР Владислав Третьяк.

17 мая сборная России вылетела с чемпионата мира по хоккею. Команда проиграла канадцам в четвертьфинальном матче со счетом 4:5.

Знарок 12 апреля покинул пост главного тренера сборной, который занимал с апреля 2014 года. На его место был назначен Илья Воробьев.

Знарок дважды приводил сборную России к первому месту на чемпионатах мира. Под руководством тренера команда победила в финале хоккейного турнира на Олимпийских играх в Пхенчхане.