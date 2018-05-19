Порошенко отозвал представителей Украины из органов СНГ

Украинский президент Петр Порошенко 19 мая объявил об отзыве всех представителей Украины из уставных органов СНГ. Несмотря на это, формально Киев пока остается членом Содружества.

Как пишет РБК со ссылкой на «Интерфакс-Украина», заявление Порошенко сделал во время праздничных мероприятий ко Дню Европы в Виннице.

«Сегодня я подписал соответствующий указ об отзыве всех представителей Украины из всех уставных органов СНГ. Нам там нечего больше делать — мы двигаемся вместе в Европу», — заявил украинский президент.

В своем выступлении Порошенко подчеркнул, что Европу стоит понимать не как географическую категорию, а как «общие ценности независимости, демократии и уважения к человеку и его прав и свобод». «И украинцы, несомненно, — европейская нация, которая сделала свой цивилизационный выбор: не менее 70% наших граждан поддерживают идею вступления Украины в Европейский союз. Уверен, Украина непременно станет членом большой европейской семьи! Празднуем День Европы вместе!» — сказал глава государства.

О планах по выходу Украины из состава СНГ неоднократно заявляли в Киеве. Уже в марте 2014 года Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины решил прекратить председательство страны в СНГ и объявил о начале процесса выхода из содружества.