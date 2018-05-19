Правоохранители сорвали панк-марафон на Фонтанке

Марафону панковской музыки в клубе в центре Петербурга добавили остроты сотрудники полиции и СОБР Росгвардии. Гостей Punk's not Dead поставили к стенке и переписали.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, нежданные гости ворвались в клуб на набережной реки Фонтанки, 90, около половины первого ночи 19 мая. К собравшимся на Punk's not Dead, который продолжался в клубе «Манхэттен» пятый час, присоединились сотрудники Центра «Э» полицейского главка и СОБР Росгвардии. Выступление группы по команде вновь прибывших было остановлено, после чего посетителей и музыкантов попросили предъявить документы.

«У нас тромбонист – американец. Он выходит из клуба и говорит: «Я хотел позвонить в американское посольство, когда меня повели полицейские, но потом вспомнил, что оно закрылось в Питере», – комментируют в Twitter музыканты Brave Rockets.

«Поставили к стенке и поочерёдно допрашивали. Якобы поступил сигнал о том, что в клубе есть оружие», – рассказал организатор мероприятия. По его словам, интересовались учёбой, работой, фотографировали, а одного несовершеннолетнего будто бы «попросили позвонить родителям и сказать им, что он экстремист».

В группе «ВКонтакте» участниками события указаны чуть больше 400 человек, выступали группы из Петербурга, Твери, Нижнего Новгорода. Вниманием силовиков довольны были не все, и, по словам организатора, «самых пьяных и недовольных увезли». Он отметил, что некоторых подозревали в нацизме, хотя концерт заявлен как антифашистский. Без жалоб на грубость тоже не обошлось: посетители говорят, что кое-кому досталось и при выборе выражений силовики не стеснялись.

Администратор принимавшего Punk's not Dead клуба, напротив, заявил, что в «Манхэттене» сотрудники правоохранительных органов были корректны и рамок дозволенного не переступали. «Перепись населения, очень вежливо работали», – оценил он.

В ГУ МВД по Петербургу и области «Фонтанке» присутствие полиции и Росгвардии на Punk's not Dead подтвердили: в клубе проводился профилактический рейд, нарушений закона выявлено не было, задержанных – тоже. Профилактика не затянулась, но после визита полиции панк-марафон не возобновили. Предполагалось, что «давать жару» будут как минимум до трёх часов ночи.