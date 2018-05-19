Иран пригрозил возобновить обогащение урана

В Тегеране пригрозили возобновить обогащение урана до 20% в случае отказа европейских стран от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Такое заявление сделал глава Организации атомной энергетики страны Али Акбар Салехи, передает Reuters.



Салехи заявил, что Иран будет придерживаться взятых обязательств, если другая сторона сделает то же самое. По его словам, страна намерена подождать несколько недель и посмотреть, к чему приведет выход США из СВПД. «У нас есть много возможностей», — подчеркнул он.



Ранее 19 мая Салехи в связи с выходом США из сделки заявил, что Вашингтону нельзя доверять, и добавил, что ЕС пообещал помочь в сохранении сделки, несмотря на действия Соединенных Штатов.



Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп объявил, что США выходят из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию вопроса о ядерной программе Ирана и вводят против страны санкции «максимального уровня», назвав Иран «государством – спонсором международного терроризма».