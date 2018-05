Церемония венчания принца Гарри и актрисы Меган Маркл проходит в часовне Святого Георгия в Виндзоре 19 мая. Онлайн-трансляцию ведет BBC.

Принц Гарри и Меган Маркл сказали «да», и пастор призвал собравшихся гостей помолиться за их благополучие.

На венчании принца сопровождает старший брат, принц Уильям. Невеста приехала в сопровождении матери. Ее отец не приехал из-за проблем со здоровьем. К алтарю Маркл повел отец жениха, принц Чарльз. На церемонии также присутствует королева Елизавета II.

At the High Altar, The Dean of Windsor greets the congregation and reads the Preface #RoyalWedding pic.twitter.com/cXQBhL3g0y