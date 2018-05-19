Принц Гарри и Меган Маркл сказали «да»
Церемония венчания принца Гарри и актрисы Меган Маркл проходит в часовне Святого Георгия в Виндзоре 19 мая. Онлайн-трансляцию ведет BBC.
Принц Гарри и Меган Маркл сказали «да», и пастор призвал собравшихся гостей помолиться за их благополучие.
На венчании принца сопровождает старший брат, принц Уильям. Невеста приехала в сопровождении матери. Ее отец не приехал из-за проблем со здоровьем. К алтарю Маркл повел отец жениха, принц Чарльз. На церемонии также присутствует королева Елизавета II.
At the High Altar, The Dean of Windsor greets the congregation and reads the Preface #RoyalWedding pic.twitter.com/cXQBhL3g0y— The Royal Family (@RoyalFamily) 19 мая 2018 г.
Среди гостей венчания замечены американская телеведущая Опра Уинфри, актер Джордж Клуни с супругой Амаль, теннисистка Серена Уильямс, чета Бекхэмов, британский певец Элтон Джон, британский актер Идрис Эльба и многие другие. На свадьбу приглашены в том числе две бывшие девушки принца Гарри — Челси Дэви, с которой он встречался в период с 2004 по 2010 год, и актриса Крессида Бонас, в отношениях с которой принц состоял в 2012 – 2014 годах. Со стороны невесты на свадьбу приглашена ее лучшая подруга индийская актриса Приянка Чопра, партнеры Меган Маркл по сериалу «Форс-мажоры» Патрик Джей Адамс и Эбигейл Спенсер, а также Оливия Палермо, теннисистка Серена Уильямс и стилист Джессика Малруни. Всего на церемонию приглашены более 2600 гостей.
За несколько часов до церемонии новобрачные получили от бабушки жениха, королевы Елизаветы II ,титулы герцога и герцогини Сассекских.
Королева Елизавета одолжила Меган тиару для венчания – бриллиантовое бандо королевы Марии. Оно было сделано в 1932 году, с брошюрой entre, датируемой 1893 годом.
Ms. Meghan Markle arrives at St George's Chapel #RoyalWedding pic.twitter.com/cVZJz8DvyV— The Royal Family (@RoyalFamily) 19 мая 2018 г.
Кольца для новобрачных были созданы ювелирным домом, традиционно снабжающим королевскую семью. Кольцо Меган Маркл из уэльского золота было подарено британской королевой. Кольцо принца Гарри выполнено из платины.