Церемония венчания принца Гарри и актрисы Меган Маркл проходит в часовне Святого Георгия в Виндзоре 19 мая. Онлайн-трансляцию ведет BBC.

Принц Гарри и Меган Маркл сказали «да», и пастор призвал собравшихся гостей помолиться за их благополучие.

На венчании принца сопровождает старший брат, принц Уильям. Невеста приехала в сопровождении матери. Ее отец не приехал из-за проблем со здоровьем. К алтарю Маркл повел отец жениха, принц Чарльз. На церемонии также присутствует королева Елизавета II.

At the High Altar, The Dean of Windsor greets the congregation and reads the Preface #RoyalWedding pic.twitter.com/cXQBhL3g0y — The Royal Family (@RoyalFamily) 19 мая 2018 г.

Среди гостей венчания замечены американская телеведущая Опра Уинфри, актер Джордж Клуни с супругой Амаль, теннисистка Серена Уильямс, чета Бекхэмов, британский певец Элтон Джон, британский актер Идрис Эльба и многие другие. На свадьбу приглашены в том числе две бывшие девушки принца Гарри — Челси Дэви, с которой он встречался в период с 2004 по 2010 год, и актриса Крессида Бонас, в отношениях с которой принц состоял в 2012 – 2014 годах. Со стороны невесты на свадьбу приглашена ее лучшая подруга индийская актриса Приянка Чопра, партнеры Меган Маркл по сериалу «Форс-мажоры» Патрик Джей Адамс и Эбигейл Спенсер, а также Оливия Палермо, теннисистка Серена Уильямс и стилист Джессика Малруни. Всего на церемонию приглашены более 2600 гостей.

За несколько часов до церемонии новобрачные получили от бабушки жениха, королевы Елизаветы II ,титулы герцога и герцогини Сассекских.

Королева Елизавета одолжила Меган тиару для венчания – бриллиантовое бандо королевы Марии. Оно было сделано в 1932 году, с брошюрой entre, датируемой 1893 годом.

Кольца для новобрачных были созданы ювелирным домом, традиционно снабжающим королевскую семью. Кольцо Меган Маркл из уэльского золота было подарено британской королевой. Кольцо принца Гарри выполнено из платины.