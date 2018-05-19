Плавучая АЭС из Петербурга добралась до Мурманска

Специалисты АО «Балтийский завод» встретили плавучий энергоблок «Академик Ломоносов» в Мурманске. До места назначения из Петербурга он добирался 20 дней.

Как сообщили 19 мая в пресс-службе предприятия, петербуржцы обеспечили безопасную швартовку судна. Вскоре они начнут мероприятия по подготовке станции к загрузке ядерного топлива, после чего будет проведен весь комплекс швартовых испытаний.

Фото: Объединенная судостроительная корпорация

«Академик Ломоносов», который строили с 2009 года, отправился в путь из Петербурга 28 апреля. В водах Дании в Балтийском море атомный плавучий энергетический блок встретили активисты Greenpeace. Российские суда конвоя, катера береговой охраны Швеции и Дании предотвратили попытку опасного сближения.

Из Мурманска станция отправится в Певек. Там она должна заменить Билибинскую атомную станцию и Чаунскую ТЭЦ, которые уже технологически устарели. Плавучая станция будет снабжать энергией предприятия, портовые города на Чукотке, а также газовые и нефтяные платформы в открытом море.