Улетающий из Пулково нетрезвый курьер зацепился за погоны полицейского

Желающего улететь из Петербурга пассажира подвело неумеренное потребление алкоголя. Подогретую спиртным агрессию он выместил на сотруднике полиции и сменил билеты в Казахстан на административный протокол с перспективой уголовного дела.

Как 19 мая сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, с авиадебоша начался вылет рейса из Пулково в Астану. Среди занимавших свои места пассажиров выделился мужчина 51 года, который ни самостоятельно, ни с помощью бортпроводников свое кресло занять не мог. Нежелание пристегнуть ремни выражал нецензурно, а на попытки успокоить отвечал хамством. Поведение, внешний вид и наверняка характерный запах выдали нетрезвое состояние. Угомонить пассажира пригласили полицейских, но их появление спокойствия не добавило, и мужчина был снят с рейса.

В попытке предотвратить путешествие в дежурную часть дебошир посягнул на обмундирование полицейских и потянулся к погонам сотрудника. Сорвать их не вышло, и мужчину доставили в камеру содержания задержанных. Буйное поведение подошло под административную статью о мелком хулиганстве, а отказ от медосвидетельствования – под появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения.

Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Северо-Западу, в Петербурге мужчина зарабатывает доставкой еды. Улететь он пытался ещё 14 мая, но борт в Астану отправился без него. Кроме того, к административным протоколам может добавиться уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Соответствующие материалы переданы для оценки в Следственный комитет.