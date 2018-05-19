«Зенит» заинтересовался главным тренером сборной Колумбии

Стал известен еще один кандидат на пост главного тренера футбольного клуба «Зенит». Как стало известно «Фонтанке», в сферу интересов петербуржцев вошел бывший главный тренер сборной Аргентины, ныне возглавляющий национальную команду Колумбии Хосе Пекерман.

Отметим, что вместе со сборной Колумбии Пекерман в ближайшее время приедет в Россию для участия в чемпионате мира. Таким образом, полноценные переговоры с ним возможны только после окончания мундиаля.

Напомним, ранее в качестве кандидатов на пост главного тренера назывались Сергей Семак, Дик Адвокат и Рафаэль Бенитес.

Хосе Пекерман – 68-летний специалист из Аргентины. В качестве тренера он трижды выигрывал со сборной Аргентины молодежный чемпионат мира до 20 лет (1995, 1997, 2001). С 2012 года возглавляет сборную Колумбии, с которой в 2016 году стал бронзовым призером Кубка Америки.

Напомним, ранее «Зенит» и бывший главный тренер Роберто Манчини договорились о расторжении контракта без выплаты компенсаций. Под руководством Манчини петербургский клуб показал худший за 10 лет результат, заняв пятое место в чемпионате России.