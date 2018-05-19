Финская церковь отказалась венчать геев

Догматическая комиссия Евангелическо-лютеранской церкви Финляндии большинством голосов отклонила инициативу о венчании однополых пар. Об этом 19 мая сообщает Yle.

В принятом высшим духовенством меморандуме говорится о том, что у сторонников венчания геев недостаточно оснований для расширения понятия "брак". Церковное собрание проголосовало за сохранение нынешних правил голосами 59 против 46.

Кроме того, церковь призывает епископов "вести уважительную дискуссию и найти дальнейшие альтернативы для разрешения разногласий вокруг разных представлений о браке".

Напомним, что возможность церковного венчания однополых пар обсуждается в Финляндии несколько лет. Официально геев в финских церквях не венчают, а в октябре прошлого года несколько священников получили за это выговор. В марте консерватор и противник венчания однополых пар Тапио Луома был избран главой Евангелическо-лютеранской церкви Финляндии.