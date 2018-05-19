Сторонники Навального выбрали новое название для партии

Партия основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального получила название «Россия будущего». За новое название проголосовали члены партии на учредительном съезде, который проходит в московском бизнес-центре «Омега Плаза» 19 мая.

Глава юридического отдела ФБК Иван Жданов сообщил РБК, что на съезд приехали 124 делегата из 60 регионов (для регистрации партии по закону нужно по два делегата не менее чем от половины российских субъектов). По его словам, эмблемой новой партии станет надпись «Россия будущего» на фоне триколора.

Ранее в документах партия носила «Рабочее название». Глава юридического отдела ФБК объяснял это тем, что команда Навального не хочет, чтобы у них «утащили название».

Навальный в апреле 2013 года решил зарегистрировать свою партию «Народный альянс», но получил отказ от Минюста — из-за ошибок в уставных документах. Впоследствии проект с названием «Народный альянс» зарегистрировал политтехнолог Богданов. В начале 2014 года съезд незарегистрированного «Народного альянса» Навального переименовал его в Партию прогресса, а в феврале получил регистрацию в Минюсте. Но через два месяца Минюст аннулировал регистрацию​, указав, что партия слишком поздно подала документы в большинстве регионов.

В начале января 2018 года Навальный сообщил о намерении вновь добиваться государственной регистрации партии. Однако 22 февраля бывший соратник Навального Виталий Серуканов, покинувший его команду из-за разногласий, сообщил о подаче в Минюст РФ документов на регистрацию Партии прогресса.

19 марта в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) были внесены записи о регистрации изменений в учредительные документы партии «Гражданская позиция», согласно которым она переименовывается в Партию прогресса. В связи с этим Навальному и его сторонникам пришлось выбирать новое название для партии.

Навальный в субботнем съезде партии не участвовал. 15 мая Тверской районный суд Москвы арестовал оппозиционера на 30 суток. После акции «Он нам не царь», которая прошла 5 мая, Навальный был признан виновным в повторном нарушении порядка организации публичных мероприятий, а также «неповиновении законному требованию» полиции.