В Бурятии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров введен в Курумканском районе Бурятии 19 мая. Об этом сообщили в республиканском управлении МЧС.

Как пишет РБК, решение принято в связи с пожаром, возникшим из-за неосторожного обращения с огнем. Из-за шквалистого ветра огонь быстро распространялся и за сутки прошел 470 га.

«В ночь на 19 мая на место направлено более 60 пожарных-парашютистов из Хоринского, Улан-Удэнского, Кабанского, Закаменского, Бичурского авиаотделений республики и дополнительная лесопожарная техника», — сообщили в агентстве.

Всего за прошедшие сутки пожарные тушили 13 очагов возгораний в разных районах Бурятии.

На всей территории республики действует особый противопожарный режим. Запрещено пребывание граждан в лесах, за исключением мест массового посещения. Запрещено разводить костры, жечь сухую траву и мусор, а также проводить пожароопасные работы.

16 мая сотрудники МЧС потушили пожар в Санарском лесном заказнике (Челябинская область). Площадь возгорания составила 3,5 тыс. га, его причиной стало неосторожное обращение с огнем.