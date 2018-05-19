В Московском районе нашли могилу героя русско-турецкой войны

Могилу героя русско-турецкой войны генерал-майора Валериана Дерожинского обнаружили в Московском районе Петербурга. Комиссия военного комиссариата города признала ее воинским захоронением, сообщили 19 мая в пресс-службе Западного военного округа.

«Составлены учётная карточка и паспорт захоронения, сведения в которых зафиксированы в установленном федеральным законом порядке. Захоронение будет закреплено за одной из воинских частей Западного военного округа, военнослужащие которой будут обеспечивать его сохранность и благоустроенность», – заявил военный комиссар Петербурга Сергей Качковский.

Генерал-майор Валериан Дерожинский был смертельно ранен при штурме Шипки в 1877 году в период русско-турецкой войны. Ранее был известен город и кладбище, где был захоронен генерал, но из-за стёршихся от времени букв не было понятно место. Сведения о захоронении переданы в Центральный архив Минобороны России.

За минувший год было выявлено и паспортизировано более 50 воинских захоронений, активное участие в этом приняли отдельный поисковый батальон ЗВО и поисковые отряды Ленинградской области. В 2011 году на учёте было 80 объектов, на сегодняшний день – 378 мемориалов, в которых покоится более 120 тысяч участников войн и военных конфликтов XVIII – XX веков.