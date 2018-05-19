В Петербурге у священника угнали внедорожник за 1,3 миллиона

Священник Спасо-Преображенского собора в Петербурге остался без «Форда». Отрешиться от благ мирской жизни его вынудили угонщики.

Как стало известно «Фонтанке», полиция ищет Ford Explorer 2014 года выпуска с 18 мая. В половине восьмого утра 54-летний хозяин чёрной иномарки вышел из квартиры на Савушкина и нашёл парковочное место опустевшим. Машину рядом с домом он оставил накануне.

Внедорожник, который хозяин оценил в 1,3 миллиона рублей, был оборудован штатной сигнализацией. Пропажу автомобиля духовного лица расследуют в рамках уголовного дела о краже.