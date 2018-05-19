Полёты над городами проведения ЧМ-2018 ограничила Росавиация

В России ограничили полёты над городами, где будут проходить матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Об усиленных мерах безопасности 19 мая объявило Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация). Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства.

«В рамках реализации усиленных мер безопасности в воздушном пространстве над городами, принимающими чемпионат мира по футболу FIFA 2018 года, а также над базами отдыха команд и тренировочными площадками соответствующими приказами Минтранса России дополнительно установлены запретные зоны и зоны ограничения полетов», — говорится в сообщении.

Для полетов над зонами, попавшими под ограничения, необходимо получать отдельное разрешение от региональных межведомственных штабов по обеспечению безопасности, уточнили в ведомстве.

В Петербурге с 1 июня до 17 июля закрытой для полетов без согласования является зона радиусом 110 км от шпиля Адмиралтейства. Воздушное пространство над Петербургом будет ограничено в соответствии с приказом Минтранса от 9 марта. В документе указано, что «ограничивается выполнение полетов гражданскими воздушными судами, в том числе беспилотными, не оборудованными средствами ведения радиосвязи и ответчиками вторичной радиолокации, а также иная деятельность по использованию воздушного пространства, не связанная с полетами воздушных судов». ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах на 12 стадионах, в том числе в Петербурге. На групповом этапе российская сборная сыграет с Египтом, Саудовской Аравией и Уругваем.