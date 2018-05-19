Руководителя РИА Новости Украина перевели в СИЗО

Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, арестованный в Херсоне по подозрению в государственной измене, 19 мая переведен в следственный изолятор.

«Кирилл Вышинский переведен из изолятора временного содержания в следственный изолятор. Мы готовим апелляционную жалобу, которую мы подадим в понедельник. Состояние здоровья Кирилла удовлетворительное», — сообщил РБК его адвокат Андрей Доманский.

Вышинского задержали возле его дома в Киеве 15 мая, после чего этапировали в Херсон. В тот же день были проведены обыски в редакции РИА Новости Украина и дома у корреспондента агентства Людмилы Лысенко.

Позже в Генпрокуратуре Украины сообщили, что сотрудников РИА Новости Украина подозревают в государственной измене. Следствие считает, что они, имея двойное гражданство, участвовали в «дезинформационной войне» и осуществляли «антиукраинские атаки». Сам Вышинский считает эти подозрения безосновательными. 17 мая суд в Херсоне арестовал его на два месяца.

В МИД России заявили, что Киев способствует «подавлению инакомыслия в худших традициях тоталитарных режимов, российское посольство отправило Министерству иностранных дел Украины ноту протеста.

В России по факту задержания Вышинского в Киеве возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании деятельности журналиста и о привлечении заведомо невиновного лица к уголовной ответственности.

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