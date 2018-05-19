В Донецке прощаются с командиром «Пятнашки» Олегом Мамиевым

Церемония прощания с погибшим командиром подразделения ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики «Пятнашка» Олегом Мамиевым с позывным «Мамай» проходит в Донецке 19 мая.

Гроб с телом Мамиева установлен в Театре оперы и балета в центре Донецка, сообщает РИА Новости. Проститься с погибшим пришел глава ДНР Александр Захарченко, его боевые товарищи, друзья, а также жители республики. Церемония продлится до 13.00. После этого пройдет отпевание, и тело Олега Мамиева отправят на родину, где похоронят.

Мамиев приехал в Донбасс из Северной Осетии в 2014 году, был награжден высшими наградами ДНР. Комбат был смертельно ранен на передовой в районе Авдеевки 17 мая.

В связи с гибелью Мамиева на всей территории самопровозглашенной республики объявлен траур.