Принц Гарри в день свадьбы с Меган Маркл стал герцогом Сассекским

Церемония венчания британского принца Гарри с американской актрисой и фотомоделью Меган Маркл состоится 19 мая в Виндзорском замке. В день свадьбы принц Гарри получил титул герцога Сассекского.

Как говорится в сообщении, распространенном в субботу Букингемским дворцом, решение приняла королева Елизавета II.

«Королева сегодня с удовольствием предоставила титул герцога принцу Генри Уэльскому (официальное имя принца Гарри – Генри Чарльз Альберт Дэвид Маунтбаттен-Виндзор). Его титулами будет герцог Сассекский, граф Дaмбартон и барон Килкил. Таким образом, принц Гарри становится его королевским высочеством герцогом Сассекским, а Меган Маркл после свадьбы станет ее королевским высочеством герцогиней Сассекской», – говорится в королевском указе. Гарри занимает шестую строчку в списке претендентов на британский престол

Местом свадебных торжеств выбрана главная загородная резиденция британских монархов Виндзорский замок. Венчание будет транслироваться в прямом эфире.

Сообщается, что свадьба обойдется королевской казне в £32 млн, на церемонию приглашены 2640 гостей.

Меган Маркл подтвердила, что среди приглашенных на свадьбу не будет ее отца. Он не сможет присутствовать из-за проблем со здоровьем.

Ранее опубликованный в прессе список гостей свидетельствует, что очевидцами праздника станут бывшие девушки принца Гарри, Челси Дэви и Крессида Бонас, а также чета Бекхэм и актриса Марго Робби.

Со стороны невесты на свадьбу приглашена ее лучшая подруга индийская актриса Приянка Чопра, партнеры Меган Маркл по сериалу «Форс-мажоры» Патрик Джей Адамс и Эбигейл Спенсер, а также Оливия Палермо, теннисистка Серена Уильямс и стилист Джессика Малруни.

Церемония начнется в полдень по местному времени (14:00 мск).